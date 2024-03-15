Кириллова: Почти 3 млн человек проголосовали в Москве в первый день голосования

Горожане проявили высокую сознательность

В Москве на выборах президента России в первый день голосования проголосовали около трех миллионов человек. Об этом в пятницу рассказала председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова.

"Всего выдано бюллетеней – 2 млн 976 тыс. 987, электронно проголосовали 2 млн 381 тыс. 139 избирателей, на бумаге проголосовали 595 тыс. 848 избирателей", – отметила она.

По словам Кирилловой, жители столицы проявили высокую сознательность.

"Мы говорим о беспрецедентно высокой явке в первый день голосования", – добавила председатель Мосгоризбиркома.

Ранее в ЦИК сообщили, что результат выборов не изменится из-за попыток порчи бюллетеней, зафиксированных на некоторых участках для голосования. В Общественном штабе отмечают отсутствие нарушений в ходе выборов в столице. Все поступающие в штаб обращения оперативно обрабатываются.

Онлайн-голосование на президентских выборах в России используется впервые. Этой возможностью могут воспользоваться жители примерно трети российских регионов.

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