ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

ЦИК привел данные по явке к финалу первого дня голосования

21:07
  • пятница
  • 15 марта 2024

Большинство россиян голосовали онлайн

Центральная избирательная комиссия опубликовала данные по общей явке на выборах президента России по состоянию на 20:00 мск. По информации ЦИК, к завершению первого дня голосования свой гражданский долг исполнили 35,4% избирателей.

Явка избирателей на выборах президента превысила 25%
Явка на выборах президента России приблизилась к 18%

Как выяснил Центризбирком, многие россияне воспользовались возможностями онлайн-голосования. По данным ЦИК, уже приняли участие в выборах президента практически две трети россиян, зарегистрированных на платформе дистанционного электронного голосования – 65%.  

Как сообщило Минцифры России, проголосовали онлайн почти 3 миллиона человек. И это в непростой ситуации - платформа ДЭГ в течение дня периодически подвергалась кибератакам. Однако система успешно справилась с нагрузкой, ситуация под контролем, передает ТАСС.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Работа информационного центра ЦИК РФ в Москве
Работа информационного центра ЦИК РФ в Москве
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.