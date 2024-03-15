ЦИК привел данные по явке к финалу первого дня голосования

Большинство россиян голосовали онлайн

Центральная избирательная комиссия опубликовала данные по общей явке на выборах президента России по состоянию на 20:00 мск. По информации ЦИК, к завершению первого дня голосования свой гражданский долг исполнили 35,4% избирателей.

Как выяснил Центризбирком, многие россияне воспользовались возможностями онлайн-голосования. По данным ЦИК, уже приняли участие в выборах президента практически две трети россиян, зарегистрированных на платформе дистанционного электронного голосования – 65%.

Как сообщило Минцифры России, проголосовали онлайн почти 3 миллиона человек. И это в непростой ситуации - платформа ДЭГ в течение дня периодически подвергалась кибератакам. Однако система успешно справилась с нагрузкой, ситуация под контролем, передает ТАСС.

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