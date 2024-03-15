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Собянин выразил соболезнования близким Ширвиндта

21:41
  • пятница
  • 15 марта 2024

Актер умел просто и остроумно говорить о сложном и высоком

Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования родным и близким Александра Ширвиндта, а также коллегам народного артиста по Театру Cатиры, который он так любил. Актер скончался 15 марта на 90-м году жизни.

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Как написал Собянин в Telegram, Ширвиндт - яркий, неповторимый, мудрый, с потрясающим обаянием и чувством юмора - дарил улыбку нескольким поколениям зрителей. Артист умел просто и остроумно говорить о сложном и высоком, цитаты его киногероев неизменно уходили в народ.

Александр Ширвиндт известен по ролям в фильмах "Трое в лодке, не считая собаки", "Вокзал для двоих" и многих других. Народный артист РФ 30 лет служил в Московском театре сатиры, в 2000 году стал его руководителем. В 2021 году Ширвиндт покинул этот пост.

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