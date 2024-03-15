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Минюст признал иноагентами режиссера Либерова и актера Трескунова

21:59
  • пятница
  • 15 марта 2024

Оба проживают за пределами России

Минюст расширил реестр иноагентов. Ведомство внесло в список режиссера Романа Либерова* и актера Семена Трескунова*. Также в перечень добавлены имена экономиста Игоря Липсица*, журналистки Марианны Беленькой* и ее коллеги Кирилла Ишутина*. Кроме того, в реестре теперь  бывший полицейский Олег Кашинцев* и новосибирский депутат Светлана Каверзина*.

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Минюст на своем сайте поясняет, что Либеров* выступал против специальной военной операции на Украине. Он принимал участие в создании и распространении сообщений и материалов иностранных агентов. Против СВО выступал и Трескунов*, он вдобавок распространял недостоверную информацию о решениях российских органов публичной власти.

Оба - Либеров и Трескунов - проживают за пределами Российской Федерации. По данным Минюста, из реестра иноагентов исключен блогер Николай Соболев.

*Лицо, исполняющее функции иностранного агента

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