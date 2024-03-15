Асафов: Все атаки на систему онлайн-голосования в Москве в первый день были отбиты

DDoS-атака предпринимались на систему дистанционного электронного голосования

Все DDoS-атаки на систему онлайн-голосования в Москве были отбиты. Об этом в пятницу сообщил замруководителя Общественного штаба по наблюдению за выборами Александр Асафов.

"Почти 3 млн человек проголосовали в первый день голосования на выборах президента РФ, почти 3 млн голосовали в Москве. Высокая активность, высокая сознательность. В сравнении с предыдущими электоральными циклами, можно говорить, что практически вдвое, потому что цифра из прошлых дней голосования значительно меньше. Так, в прошлом году было 1,5 млн на голосовании на выборах мэра в Москве и 1,8 млн, чуть больше, – на выборах депутатов Госдумы. Поэтому, действительно, мы видим, что люди оценивают важность личного участия. Мы видели, здесь, по камерам, и коллеги, которые ездили на участки, видели и очереди на участках, ну и соответственно, мы видели тоже наплыв голосов в дистанционном электронном голосовании, которое, собственно, распределило вот эту пиковую нагрузку, благодаря штатному алгоритму электронной очереди", – сказал он.

Ранее в пятницу ЦИК привел данные по явке к финалу первого дня голосования. Свой гражданский долг исполнили более 35% избирателей. Онлайн проголосовали почти три миллиона человек.

В Москве на выборах президента в первый день голосования проголосовали порядка трех миллионов человек. Жители столицы проявили высокую сознательность.

В России впервые выборы президента проходят три дня - с 15 по 17 марта.

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