МГИК: Более 3,1 миллиона человек уже проголосовали в Москве на выборах президента

Отмечается высокая явка избирателей

В Москве на выборах президента России отдали свои голоса более 3,1 миллиона человек, из них – почти 2,5 миллиона проголосовали дистанционно. Об этом сообщила глава Мосгоризбиркома Ольга Кириллова. Она отметила высокую явку на выборах.

С 15 по 17 марта в России проходят выборы президента. Проголосовать онлайн на портале mos.ru можно до 20 часов 17 марта. При дистанционном голосовании избиратели принимают участие в розыгрышах акции #ВыбираемВместе2024 программы "Миллион призов".

На главный пост в России претендуют самовыдвиженец Владимир Путин, кандидат от КПРФ Николай Харитонов, глава ЛДПР Леонид Слуцкий и руководитель исполкома партии "Новые люди" Владислав Даванков.

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