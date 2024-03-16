Стартовал второй день выборов президента России

В первый день проголосовала треть избирателей

Стартовал второй день голосования на выборах президента России. Первый день был отмечен высокой явкой. По данным Центризбиркома, по стране она составила 36,12%, а в ДНР, Херсонской области и на Чукотке превысила 60%. При этом, регионы Донбасса и Новороссии впервые принимают участие в выборах главы государства.

Наши сограждане активно отдают свои голоса в новом формате. На федеральной платформе дистанционного электронного голосования по состоянию на поздний вечер пятницы было выдано свыше трёх с половиной миллионов бюллетеней из почти пяти миллионов зарегистрированных. Явка таким образом составила 74%.

Три села на Чукотке и более четырёхсот избирательных участков на Дальнем Востоке показали явку в 100%. Активно идёт голосование и россиян, живущих за рубежом. Об итогах первого дня - политический обозреватель "ТВ Центра" Александр Панюшкин (смотрите видео).

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