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Шойгу в штабе группировки доложили об уничтожении трёх комплексов Patriot

10:05
  • суббота
  • 16 марта 2024

Противник несёт потери

Сергей Шойгу провёл совещание в штабе объединенной группировки войск в зоне спецоперации. Министр обороны заслушал доклады командующих по текущей обстановке.

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Особое внимание глава ведомства обратил на эффективность работы разведывательно-ударных контуров и ведение контрбатарейной борьбы.

Как доложил главе Минобороны начальник штаба группировки, неприятель несёт существенные потери.

Только за последнюю неделю уничтожены три американских комплекса ПВО Patriot, боевая машина РСЗО "Вампир", более десяти систем иностранного производства, склады ГСМ и боеприпасов, сообщает "ТВ Центр".

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