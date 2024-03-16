Уничтожил ДРГ противника: всё о подвиге сержанта Быстрова

Бойцы сражаются за мир в Донбассе

Новые примеры героизма наших военнослужащих в зоне СВО. Гвардии сержант Андрей Быстров обнаружил в лесопосадке группу украинских диверсантов численностью до семи человек.

Противник планировал нанести удар с фланга по подразделениям российской армии. Заняв выгодную позицию, Андрей открыл по радикалам огонь из пулемёта и ликвидировал вражескую ДРГ, не допустив прорыва нашей обороны.

Рядовой Владимир Егоров в составе подразделения ВДВ во время боя за населённый пункт под массированными ударами противника эвакуировал в безопасное место раненых товарищей и оказал им первую помощь. После этого он вернулся на позицию и точным выстрелом из гранатомёта уничтожил огневую точку ВСУ и десять боевиков, сообщает "ТВ Центр".

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