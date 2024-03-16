Десантники на учениях показали свою выучку Ким Чен Ыну

Лидер КНДР посетил военные учения
Северокорейский лидер Ким Чен Ын посетил учения воздушно-десантных войск. Как сообщает Центральное телеграфное агентство страны, он лично руководил манёврами. При этом главу государства сопровождала его дочь.
Бойцы продемонстрировали высадку десанта на позиции условного противника и захват объекта. Обращаясь к личному составу и командованию, Ким Чен Ын поручил чаще проводить учения в условиях, максимально приближенных к боевым.
Как стало известно, накануне лидер КНДР впервые воспользовался автомобилем марки Aurus, полученным в подарок от президента России, сообщает "ТВ Центр".Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
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