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Десантники на учениях показали свою выучку Ким Чен Ыну

11:01
  • суббота
  • 16 марта 2024

Лидер КНДР посетил военные учения

Северокорейский лидер Ким Чен Ын посетил учения воздушно-десантных войск. Как сообщает Центральное телеграфное агентство страны, он лично руководил манёврами. При этом главу государства сопровождала его дочь.

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Бойцы продемонстрировали высадку десанта на позиции условного противника и захват объекта. Обращаясь к личному составу и командованию, Ким Чен Ын поручил чаще проводить учения в условиях, максимально приближенных к боевым.

Как стало известно, накануне лидер КНДР впервые воспользовался автомобилем марки Aurus, полученным в подарок от президента России, сообщает "ТВ Центр".

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Ким Чен Ын посетил учения воздушно-десантных войск
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