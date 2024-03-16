Собянин: Более 80 городских вокзалов расположены на МЦК и МЦД

Мэр рассказал о наиболее интересных из них

В Москве на маршрутах центральных диаметров и МЦК находится больше 80 городских вокзалов. О наиболее интересных из них рассказал сегодня в социальной сети мэр Сергей Собянин.

Так, самый большой из вокзалов в Московской области - станция "Железнодорожная" МЦД-4. Помимо размера, здание отличается тем, что внутри пассажирского вестибюля установлен макет первого российского паровоза.

Самый высокий вокзал также находится на четвёртом маршруте диаметров - на "Тестовской". Там можно полюбоваться панорамным видом города. Уникальное транспортное решение впервые применили при проектировании вокзала "Зеленоград-Крюково" - его сделали трёхуровневым.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"