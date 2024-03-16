Крымчане показывают высокую активность на выборах президента

Явка превысила 50%

Уже половина жителей Крымского полуострова проголосовали на выборах президента. Сегодня люди идут на участки с особым настроением - ведь ровно десять лет назад на референдуме они голосовали за возвращение Крыма в состав России.

Крымчане голосуют семьями и даже с любимыми питомцами. На один из участков пришел житель Гурзуфа с известной в Крыму белкой-блогером. Рыжий любимец публики вместе с хозяином опустили бюллетень в урну.

Один из избирательных участков находится на территории международного детского центра "Артек". Здесь голосуют сотрудники и вожатые лагеря.

"Голосование - это всегда важно, особенно в наше неспокойное время. Нам нужен человек, который будет руководить страной на протяжении последующих шести лет. Человек решительный, мужественный и который нас доведёт до победы", - говорит заместитель начальника отдела образовательных программ морского профиля МДЦ "Артек" Александр Верховский.

За ходом голосования в Крыму наблюдают почти четыре тысячи человек. Есть и международные эксперты, которые высоко оценили техническую оснащенность участков и высокую явку. "Я впечатлён. Несмотря на раннее утро, на одном участке проголосовали 88 человек, на другом - 77. Это означает, что граждане воодушевлены и хотят реализовать свои демократические права. Организовано всё очень хорошо", - сказал международный наблюдатель из Ганы Ахмед Беннинг.

В республике сейчас открыты 1 130 избирательных участков, завтра откроются еще 34 в медучреждениях и один в СИЗО. Для граждан, которые по уважительным причинам не могут прийти на участок, например, по состоянию здоровья, организовано голосование на дому.

Выбрать президента в Крыму можно и на мобильных пунктах. Это автобусы, оборудованные переносными урнами. Их используют в населённых пунктах, где отсутствуют помещения для голосования, и с которыми затруднено транспортное сообщение. Для тех, кто своевременно подал заявление на портале Госуслуги, доступно дистанционное электронное голосование также в Крыму.

Никита Васильев, "ТВ Центр"

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