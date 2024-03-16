Сегодня - второй день голосования

Общая явка на выборах президента России превысила 38%. Об этом журналистам сообщил заместитель главы Центризбиркома Николай Булаев.

Он отметил, что это данные на 8:00 мск, они включают в себя и тех, кто проголосовал дистанционно.

С 15 по 17 марта в России проходят выборы президента. Проголосовать онлайн на портале mos.ru можно до 20 часов 17 марта. При дистанционном голосовании избиратели принимают участие в розыгрышах акции #ВыбираемВместе2024 программы "Миллион призов".

На главный пост в России претендуют самовыдвиженец Владимир Путин, кандидат от КПРФ Николай Харитонов, глава ЛДПР Леонид Слуцкий и руководитель исполкома партии "Новые люди" Владислав Даванков.

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