ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Полянский: Чехия должна ответить за гибель мирных жителей Белгорода

13:40
  • суббота
  • 16 марта 2024

Город обстреливали из чешского оружия

Киевский режим целенаправленно обстреливает мирные российские города в бессильной злобе из-за неудач на фронте. Об этом заявил заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

Небензя: Чехия прячется от ответственности за соучастие в обстреле Белгорода
Чехия предложила ограничить перемещение российских дипломатов по ЕС

На заседании Совета безопасности по Украине дипломат подчеркнул: ответственность за гибель гражданских лиц в Белгороде должна разделить Чехия, из установок которой наносились удары. Главной же причиной бездумных атак Полянский назвал отчаянные попытки Владимира Зеленского удержаться у власти.

Наш представитель обратил особое внимание западных партнёров, что с 21 мая положение главы киевского режима станет нелегитимным, сообщает "ТВ Центр"

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Последствия обстрела Белгорода
Последствия обстрела Белгорода
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.