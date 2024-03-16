Город обстреливали из чешского оружия

Киевский режим целенаправленно обстреливает мирные российские города в бессильной злобе из-за неудач на фронте. Об этом заявил заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

На заседании Совета безопасности по Украине дипломат подчеркнул: ответственность за гибель гражданских лиц в Белгороде должна разделить Чехия, из установок которой наносились удары. Главной же причиной бездумных атак Полянский назвал отчаянные попытки Владимира Зеленского удержаться у власти.

Наш представитель обратил особое внимание западных партнёров, что с 21 мая положение главы киевского режима станет нелегитимным, сообщает "ТВ Центр"

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