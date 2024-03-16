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ФСБ задержала на Урале украинского диверсанта

12:20
  • суббота
  • 16 марта 2024

Он готовил взрыв на Транссибе

Сотрудники ФСБ задержали украинского диверсанта, который собирался совершить теракт в Свердловской области. Как сообщили в ведомстве, подозреваемый был завербован и прошёл подготовку во Львове.

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Мужчина должен был сделать так, чтобы железнодорожные составы, перевозившие грузы для СВО по Транссибирской магистрали, сошли с рельсов.

Во время обыска изъяты средства связи, а также переданные украинской разведкой средства для подготовки преступлений. Фигурант сознался и сотрудничает со следствием, сообщает "ТВ Центр".

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