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Московские избиратели приняли участие в розыгрыше баллов "Миллиона призов"

10:51
  • суббота
  • 16 марта 2024

Победителям отправят СМС-сообщения

В первый день голосования на выборах президента более 1,6 миллиона московских избирателей стали победителями первого розыгрыша акции "Миллион призов".

Стартовал второй день выборов президента России
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Среди избирателей разыгрывались 1, 3 и 5 тысяч призовых баллов, которые по курсу 1 балл - 1 рубль можно обменять на покупки у партнёров акции: в магазинах, ресторанах и кафе, музеях и театрах или перевести на благотворительность. Сегодня после полудня победители получат SMS-сообщения с номера DIT_MOS с информацией о выигрыше.

Организаторы акции сообщили, что в этом году определены категории граждан, которые получат гарантированные призы. Среди них - москвичи старше 60 лет и участники онлайн-голосования не старше 25 лет.

С 15 по 17 марта в России проходят выборы президента. Проголосовать онлайн на портале mos.ru можно до 20 часов 17 марта. При дистанционном голосовании избиратели принимают участие в розыгрышах акции #ВыбираемВместе2024 программы "Миллион призов".

На главный пост в России претендуют самовыдвиженец Владимир Путин, кандидат от КПРФ Николай Харитонов, глава ЛДПР Леонид Слуцкий и руководитель исполкома партии "Новые люди" Владислав Даванков.

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