В Москве отметили 100-летие со дня рождения писателя Юрия Бондарева

Его произведения актуальны и сегодня
К столетию признанного классика, знаменитого писателя-фронтовика Юрия Бондарева в Москве прошёл литературно-художественный вечер.
Под музыку гостям показали архивные кадры, а также эпизоды кинокартин, которые были сняты по произведениям автора, сообщает "ТВ Центр".
Юрия Бондарева называют основателем жанра лейтенантской прозы. Его книги о Великой Отечественной войне особенно актуальны в наши дни. Они посвящены долгу, чести и любви к Родине.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
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