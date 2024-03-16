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В Москве отметили 100-летие со дня рождения писателя Юрия Бондарева

13:14
  • суббота
  • 16 марта 2024

Его произведения актуальны и сегодня

К столетию признанного классика, знаменитого писателя-фронтовика Юрия Бондарева в Москве прошёл литературно-художественный вечер.

Под музыку гостям показали архивные кадры, а также эпизоды кинокартин, которые были сняты по произведениям автора, сообщает "ТВ Центр".

Юрия Бондарева называют основателем жанра лейтенантской прозы. Его книги о Великой Отечественной войне особенно актуальны в наши дни. Они посвящены долгу, чести и любви к Родине.

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