Наблюдатели высоко оценили организацию выборов президента России

Замечаний нет

Задержек в работе системы дистанционного электронного голосования, которые наблюдались ранее, больше не ожидается. Об этом сегодня заявили в ситуационном центре Общественной палаты, подводя итоги первого дня президентских выборов.

На утро субботы уже более пяти с половиной тысяч наблюдателей вышли на связь и рассказали о ситуации на участках. С помощью систем видеонаблюдения просмотрено свыше четырёх с половиной тысяч отчётов.

В ситуационном центре отметили, что избиратели настроены позитивно. Многие приходят семьями, в том числе с детьми и представителями старших поколений.

Все избирательные участки в Москве открылись и работают штатно. Как сообщили в Общественном штабе, уже больше трёх миллионов москвичей отдали свой голос за одного из кандидатов. При этом подавляющее большинство избирателей предпочли систему дистанционного электронного голосования.

За ходом выборов следят представители кандидатов, общественных организаций и наблюдатели из других государств. Всего, как сообщили в Центризбиркоме, более 330 тысяч человек получили право присутствовать на участках. Члены зарубежных делегаций отмечают высокий уровень организации выборов, сообщает "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"