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Мишустин в онлайн-формате проголосовал на выборах президента России

12:29
  • суббота
  • 16 марта 2024

Премьер-министр назвал этот способ очень удобным

Михаил Мишустин проголосовал на выборах президента России. Глава правительства отдал свой голос в дистанционном формате. Он назвал такой способ голосования очень удобным.

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Мишустин отметил важность голосования на президентских выборах и сказал, что в этом году возможность онлайн-голосования есть у почти трети регионов страны.

С 15 по 17 марта в России проходят выборы президента.  В Москве проголосовать онлайн можно до 20 часов 17 марта. При дистанционном голосовании избиратели принимают участие в розыгрышах акции #ВыбираемВместе2024 программы "Миллион призов".

На главный пост в России претендуют самовыдвиженец Владимир Путин, кандидат от КПРФ Николай Харитонов, глава ЛДПР Леонид Слуцкий и руководитель исполкома партии "Новые люди" Владислав Даванков.

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