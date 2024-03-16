Почти 80% проголосовавших онлайн москвичей стали победителями акции "Миллион призов"

Впереди - ещё почти два дня голосования

Почти 80% москвичей, проголосовавших в дистанционном формате на выборах президента России, стали победителями акции "Миллион призов" в первый день. Как сообщил президент Московской торгово-промышленной палаты Владимир Платонов, всего 15 марта в столице проголосовало 2,1 миллиона избирателей, из них 1,6 миллиона получат призы.

По правилам акции разыгрывались 1, 3 и 5 тысяч призовых баллов, которые по курсу 1 балл - 1 рубль можно обменять на покупки в магазинах, ресторанах и кафе, музеях и театрах или перевести на благотворительность. После полудня 16 марта победители стали получать SMS-сообщения с номера DIT_MOS с информацией о выигрыше.

С 15 по 17 марта в России проходят выборы президента. Проголосовать онлайн на портале mos.ru можно до 20 часов 17 марта. При дистанционном голосовании избиратели принимают участие в розыгрышах акции #ВыбираемВместе2024 программы "Миллион призов".

На главный пост в России претендуют самовыдвиженец Владимир Путин, кандидат от КПРФ Николай Харитонов, глава ЛДПР Леонид Слуцкий и руководитель исполкома партии "Новые люди" Владислав Даванков.

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