Собянин рассказал о сохранении наследия архитектора Фёдора Шехтеля

Отреставрированы десятки зданий

В этом году исполняется 165 лет со дня рождения выдающегося архитектора Фёдора Шехтеля. В Москве бережно относятся к зданиям, построенным по его проектам, всего в столице их около 90.

Как рассказал Сергей Собянин на своей странице "ВКонтакте", около 40 объектов отреставрированы за последние 13 лет. К примеру, уже завершилась реставрация фасадов особняка в Ермолаевском переулке.

Это дом построен в духе романтических традиций конца XIX века, в нём много уникальных элементов. Водосточные трубы с воронками в виде готических горгулий, к сожалению, были утрачены, но специалисты сумели воссоздать их по фотографиям из архивов, отметил мэр.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"