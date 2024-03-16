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Путин назвал Ширвиндта легендой отечественного театра и кино

14:01
  • суббота
  • 16 марта 2024

Актёр ушёл из жизни 15 марта

Владимир Путин назвал Александра Ширвиндта выдающимся актёром и режиссёром, ярким, мудрым и обаятельным человеком, легендой отечественного театра и кино. Президент выразил соболезнования родным и близким Ширвиндта.
Собянин выразил соболезнования близким Ширвиндта

Ширвиндт посвятил себя служению искусству, трудился с полной отдачей, был открыт и неизменно доброжелателен к коллегам, ученикам, многочисленным почитателям своего щедрого, уникального дарования, отметил глава государства.

Александр Ширвиндт ушёл из жизни 15 марта. Ему было 89 лет. В его творческом багаже - более ста театральных и киноролей. Широкому зрителю известны такие фильмы, как "12 стульев", "Бабник", "Самая обаятельная и привлекательная", "Зимний вечер в Гаграх", "Трое в лодки, не считая собаки", "Старики-разбойники".

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