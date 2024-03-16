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Голосование на выборах президента России проходит штатно

14:46
  • суббота
  • 16 марта 2024

Наблюдатели высоко оценивают организацию голосования

Второй день голосования на выборах президента России проходит без происшествий. На Дальнем Востоке участки уже закрылись. Там жители проявили высокую активность. Так, на Чукотке явка уже превысила 78%.

В новых регионах, которые впервые принимают участие в выборах президента страны, большинство избирателей также уже выразили свою позицию. В этот раз проголосовать можно не только на участках. Свыше шести миллионов человек заполнили бюллетени онлайн.

Явка по всей стране уже превысила 40%. Все данные о ходе голосования оперативно стекаются в ЦИК. Там работает информационный центр. Представители избирательных комиссий из регионов по видеосвязи сообщают о ходе голосования. Ежедневно проходят конференции с международными наблюдателями.

О том, как проходит голосование – Александра Панина (смотрите видео).

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