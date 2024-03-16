Команды кандидатов в президенты следят за голосованием

Идёт активная работа в штабах

Большая работа продолжается в общественных штабах всех кандидатов на должность президента страны. Команды внимательно следят за ходом голосования и оперативно реагируют на все обращения.

Сегодня международные наблюдатели посетили избирательные штабы Леонида Слуцкого и Владислава Даванкова, где отметили процесс голосований, который проходит без нарушений.

А делегация межпарламентской ассамблеи государств Юго-Восточной Азии - встретилась с Марьяной Лысенко - сопредседателем избирательного штаба Владимира Путина в Москве, сообщает "ТВ Центр".

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