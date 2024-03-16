Все цели поражены

Под Одессой уничтожены места дислокации радикалов из украинских националистических формирований. В результате убиты более ста иностранных наёмников и столько же ранены.

В Сумской области взорван цех по сборке ударных дронов. В Запорожской области, в центральной части Работино российские военные ведут зачистку укрепрайона националистов. На километр российским подразделениям удалось продвинуться и южнее Угледара.

На авдеевском направлении идёт активное наступление в районе Орловки. За неделю на этом участке ВСУ потеряли свыше двух с половиной тысяч военнослужащих убитыми и ранеными, три танка, в том числе американский Abrams, 19 бронированных машин, 91 автомобиль и 18 орудий полевой артиллерии, сообщает "ТВ Центр".

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