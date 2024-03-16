В Москве построят храм в честь Ксении Петербургской

На стройплощадке побывал Владимир Ресин

На бывшей территории московского завода ЗИЛ построят храм в честь святой блаженной Ксении Петербургской. Площадку сегодня посетил советник мэра и патриарха Владимир Ресин.

Сейчас там возведена временная церковь и ограждение. Специалисты демонтируют обветшавшие здания старого завода, а уже после приступят к устройству котлована.

Согласно проекту, там появится белокаменный храм на тысячу прихожан и приходской дом, сообщает "ТВ Центр".

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