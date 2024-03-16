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Избиратели в регионах креативно подошли к участию в голосовании

15:20
  • суббота
  • 16 марта 2024

16 марта - второй день выборов

В некоторых регионах России избиратели стараются креативно подойти к участию в выборах президента. Так, в Улан-Удэ на участок поддержать своего кандидата пришли "Мать Бурятия" и "Бурятский воин". И это не просто образы. Так, например, большая фигура матери встречает гостей у въезда в столицу республики.

Крымчане показывают высокую активность на выборах президента
Как проходит второй день голосования на выборах президента России

На Сахалине на избирательном участке приветствовали молодожёнов. Супруги приехали прямо из загса, несмотря на пургу. А в Татарстане в мероприятие добавили национального колорита. На Ставрополье свой выбор сделала 100-летняя местная жительница. Члены избирательной комиссии пришли к ней домой.

Жители Луганской республики идут на участки целыми семьями. С особым настроением голосуют сегодня жители Крыма. Ведь ровно 10 лет назад на референдуме они проголосовали за возвращение полуострова в состав России, сообщает "ТВ Центр".

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