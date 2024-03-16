Избиратели в регионах креативно подошли к участию в голосовании

16 марта - второй день выборов

В некоторых регионах России избиратели стараются креативно подойти к участию в выборах президента. Так, в Улан-Удэ на участок поддержать своего кандидата пришли "Мать Бурятия" и "Бурятский воин". И это не просто образы. Так, например, большая фигура матери встречает гостей у въезда в столицу республики.

На Сахалине на избирательном участке приветствовали молодожёнов. Супруги приехали прямо из загса, несмотря на пургу. А в Татарстане в мероприятие добавили национального колорита. На Ставрополье свой выбор сделала 100-летняя местная жительница. Члены избирательной комиссии пришли к ней домой.

Жители Луганской республики идут на участки целыми семьями. С особым настроением голосуют сегодня жители Крыма. Ведь ровно 10 лет назад на референдуме они проголосовали за возвращение полуострова в состав России, сообщает "ТВ Центр".

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