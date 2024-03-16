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Более половины москвичей выбрали электронное голосование

15:00
  • суббота
  • 16 марта 2024

Но традиционное голосование на участках тоже пользуется популярностью

Почти три с половиной миллиона человек уже проголосовали на выборах президента в столице, об этом сообщили в Мосгоризбиркоме. Больше половины из них для этого использовали систему дистанционного голосования.

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Но для многих по-прежнему важно лично прийти на избирательный участок. В Москве открыто более двух тысяч участков для голосования. Традиционный способ голосования по-прежнему популярен у москвичей. Люди получают бюллетень, выбирают кандидата, опускают документ в урну для голосования.

Проголосовать на московских участках могут и жители других регионов. Чтобы организовать эту процедуру достаточно было заранее подать заявление. Дистанционный способ даёт возможность проголосовать, будучи в отпуске или за городом. Для этого жителям Москвы нужно было просто подтвердить учётную запись на портале Госуслуг.

Все участки на выборах президента России соответствуют избирательным стандартам: видеонаблюдение, использование технических средств подсчета голосов. Если избиратель по уважительной причине не готов посетить участок, к нему придут на дом. Более 30 тысяч человек заняты в работе участковых комиссий. Они прошли специальное обучение и встречают выборы в абсолютной готовности.

За соблюдением процедуры голосования на каждом избирательном участке следят наблюдатели. Их только в столице около семи тысяч. По всей стране - кратно больше. Москвичи к выполнению гражданского долга подошли ответственно. Быть в единстве со своей страной, по мнению избирателей, важно, потому голосование не откладывают в долгий ящик.

Анастасия Мартынова, «ТВ Центр»

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