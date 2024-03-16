Минобороны показало кадры уничтожения украинской ДРГ на границе Белгородской области

Атака ВСУ отражена

Минобороны показало уничтожение диверсионно-разведывательной группы ВСУ, пытавшейся проникнуть в село Козинка Белгородской области. Съёмки велись с беспилотника. Видно, как по группе диверсантов наносятся точные удары.

В результате ударов авиации и огня артиллерии потери ВСУ составили до 30 военнослужащих. Уничтожены три танка, две боевые бронированные машины, боевые машины РСЗО Vampire и "Град". Сообщается, что попытка прорыва ДРГ в Козинку была сорвана Вооружёнными силами России совместно с пограничной службой ФСБ.

24 февраля 2022 года Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. 30 сентября в Москве были подписаны договоры о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. 19 октября в этих регионах введено военное положение.

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