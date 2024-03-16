МГИК: Почти 4 миллиона человек проголосовали в Москве на выборах президента

Москвичи показывают высокую активность

В Москве на выборах главы государства проголосовали 3 910 263 человека. Такие данные по состоянию на 15 часов привела глава Мосгоризбиркома Ольга Кириллова.

В целом очная явка по России превысила 50%. Озвученные в ЦИК данные не учитывают явку в рамках онлайн-голосования.

С 15 по 17 марта в России проходят выборы президента. Проголосовать онлайн на портале mos.ru можно до 20 часов 17 марта. При дистанционном голосовании избиратели принимают участие в розыгрышах акции #ВыбираемВместе2024 программы "Миллион призов".

На главный пост в России претендуют самовыдвиженец Владимир Путин, кандидат от КПРФ Николай Харитонов, глава ЛДПР Леонид Слуцкий и руководитель исполкома партии "Новые люди" Владислав Даванков.

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