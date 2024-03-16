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Более 2 тысяч москвичей участвуют в финале Всероссийской олимпиады школьников

18:17
  • суббота
  • 16 марта 2024

Олимпиада закончится 3 мая

Сергей Собянин пожелал финалистам Всероссийской олимпиады школьников удачи и ярких побед. На своей странице "ВКонтакте" мэр сообщил, что в финальном этапе олимпиады участвуют более двух тысяч москвичей.

Итоговые соревнования по 24 предметам пройдут с 18 марта по 3 мая в 13-ти регионах России и на федеральной территории "Сириус". Финал олимпиады начнётся в Москве – здесь определят лучших по французскому языку и мировой художественной культуре.

Ещё в столице пройдут заключительные этапы по астрономии, технологии, испанскому, итальянскому и китайскому языкам. 40% участников финала – москвичи. Год назад им удалось завоевать почти 1 400 дипломов, которые дали право победителям в течение четырёх лет поступить без экзаменов в любой российский вуз.

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