Более половины избирателей проголосовало на выборах президента России

Граждане активно участвуют в голосовании

Явка на президентских выборах превысила отметку в 50%. По данным Центризбиркома на 16:20 мск она составляет 51,77%. В Москве отдали свои голоса около 4 миллионов избирателей. В целом по стране граждане показывают высокую активность.

С 15 по 17 марта в России проходят выборы президента. Проголосовать онлайн на портале mos.ru можно до 20 часов 17 марта. При дистанционном голосовании избиратели принимают участие в розыгрышах акции #ВыбираемВместе2024 программы "Миллион призов".

На главный пост в России претендуют самовыдвиженец Владимир Путин, кандидат от КПРФ Николай Харитонов, глава ЛДПР Леонид Слуцкий и руководитель исполкома партии "Новые люди" Владислав Даванков.

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