Голосование на выборах в Москве проходит штатно и без нарушений

Наблюдатели довольны ходом голосования

Голосование на выборах президента России в Москве проходит штатно и без нарушений. Об этом сообщил глава Общественного штаба по наблюдению за выборами Вадим Ковалёв.

Он выразил благодарность наблюдателям и высоко оценил работу системы "Мобильный наблюдатель".

По последним данным Центризбиркома, явка на выборах превысила 50%. В Москве проголосовали без малого 4 миллиона человек. Регионы демонстрируют высокую активность на нынешних выборах.

С 15 по 17 марта в России проходят выборы президента. Проголосовать онлайн на портале mos.ru можно до 20 часов 17 марта. При дистанционном голосовании избиратели принимают участие в розыгрышах акции #ВыбираемВместе2024 программы "Миллион призов".

На главный пост в России претендуют самовыдвиженец Владимир Путин, кандидат от КПРФ Николай Харитонов, глава ЛДПР Леонид Слуцкий и руководитель исполкома партии "Новые люди" Владислав Даванков.

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