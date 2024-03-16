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Голосование на выборах в Москве проходит штатно и без нарушений

17:32
  • суббота
  • 16 марта 2024

Наблюдатели довольны ходом голосования

Голосование на выборах президента России в Москве проходит штатно и без нарушений. Об этом сообщил глава Общественного штаба по наблюдению за выборами Вадим Ковалёв.

Более половины избирателей проголосовало на выборах президента России
Голосование на выборах президента России проходит штатно

Он выразил благодарность наблюдателям и высоко оценил работу системы "Мобильный наблюдатель".

По последним данным Центризбиркома, явка на выборах превысила 50%. В Москве проголосовали без малого 4 миллиона человек. Регионы демонстрируют высокую активность на нынешних выборах.

С 15 по 17 марта в России проходят выборы президента. Проголосовать онлайн на портале mos.ru можно до 20 часов 17 марта. При дистанционном голосовании избиратели принимают участие в розыгрышах акции #ВыбираемВместе2024 программы "Миллион призов".

На главный пост в России претендуют самовыдвиженец Владимир Путин, кандидат от КПРФ Николай Харитонов, глава ЛДПР Леонид Слуцкий и руководитель исполкома партии "Новые люди" Владислав Даванков.

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