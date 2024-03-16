Москвичей предупредили о первых весенних дождях

Они начнутся в понедельник

Умеренно тёплая и солнечная погода в столичном регионе резко изменится в начале следующей недели. Как сообщает Гидрометцентр России, 18 марта в Москве и области ожидаются дожди, температура днём будет колебаться от пяти до семи градусов тепла.

19 марта в регионе похолодает. Ночью ожидаются небольшие заморозки, днём воздух прогреется до 3-5 градусов, также пройдут дожди. Потепление до десяти градусов ожидается к концу недели.

Минувшая зима в Москве и Подмосковье была чрезвычайно снежной. Синоптики говорят, что снег будет таять примерно до середины апреля.

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