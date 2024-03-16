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Путин поговорил по телефону с Лукашенко

19:00
  • суббота
  • 16 марта 2024

Обсуждалась международная проблематика

Владимир Путин провёл телефонный разговор с Александром Лукашенко. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передаёт ТАСС.

Подробностей беседы двух президентов представитель Кремля не привёл. В свою очередь, в Минске сообщили, что беседа Путина и Лукашенко продолжалась около часа, лидеры обсудили работу ЕАЭС и ОДКБ, международные темы и ситуацию в регионе.

Президенты России и Белоруссии говорили по телефону 2 марта. Одной из тем обсуждения было успешное проведение парламентских выборов в Белоруссии.

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