Путин поговорил по телефону с Лукашенко

Обсуждалась международная проблематика

Владимир Путин провёл телефонный разговор с Александром Лукашенко. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передаёт ТАСС.

Подробностей беседы двух президентов представитель Кремля не привёл. В свою очередь, в Минске сообщили, что беседа Путина и Лукашенко продолжалась около часа, лидеры обсудили работу ЕАЭС и ОДКБ, международные темы и ситуацию в регионе.

Президенты России и Белоруссии говорили по телефону 2 марта. Одной из тем обсуждения было успешное проведение парламентских выборов в Белоруссии.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"