Победителей объявят в 10 часов утра

Второй розыгрыш программы "Миллион призов" пройдёт 17 марта. В нём примут участие москвичи, проголосовавшие 16 марта до 20 часов в электронном формате.

Победители станут известны около 10 часов утра. В полдень им отправят SMS-сообщения с номера DIT_MOS с уведомлением о призе. Для его получения нужно будет активировать уникальный код участника на сайте акции "Миллион призов".

С 15 по 17 марта в России проходят выборы президента. Проголосовать онлайн на портале mos.ru можно до 20 часов 17 марта. При дистанционном голосовании избиратели принимают участие в розыгрышах акции #ВыбираемВместе2024 программы "Миллион призов".

На главный пост в России претендуют самовыдвиженец Владимир Путин, кандидат от КПРФ Николай Харитонов, глава ЛДПР Леонид Слуцкий и руководитель исполкома партии "Новые люди" Владислав Даванков.

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