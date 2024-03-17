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Стартовал третий день выборов президента России

08:05
  • воскресенье
  • 17 марта 2024

17 марта - заключительный день голосования

В России начался третий, заключительный день выборов президента. По данным Центризбиркома, в целом по стране свой голос уже отдали более 58% избирателей. В Туве, ДНР, Кузбассе, Северной Осетии и на Ямале явка превысила 80%, а в Чечне – 90%.

Более половины избирателей проголосовало на выборах президента России
Голосование на выборах президента России проходит штатно

В восьми селах Чукотки все избиратели, заявленные в бюллетенях, пришли на участки. Активно идут голосовать жители Донбасса и Новороссии, которые в выборах президента участвуют впервые, сообщает "ТВ Центр".

Голосование в стране завершится в 21:00 по московскому времени, когда закроются участки в самом западном регионе - Калининградской области. Как сообщили в ЦИК, первые результаты ожидают после этого времени. Итоги онлайн-голосования станут известны ближе к полуночи. 

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