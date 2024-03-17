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Названы имена новых героев спецоперации

10:02
  • воскресенье
  • 17 марта 2024

Их подвиги войдут в историю

Новые примеры мужества наших военнослужащих в зоне СВО. Гвардии старший лейтенант Василий Рекун засёк вражеский беспилотник, корректировавший удары по нашим войскам, и сбил его из противодронного ружья.

Стало известно о новых подвигах российских бойцов в зоне СВО
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Продолжая разведку, Василий вскрыл огневую позицию ВСУ, по которой незамедлительно отработала артиллерия, уничтожив пять орудий боевиков. Наступление неприятеля было сорвано.

Гвардии младший сержант Евгений Ялфимов, оператор ПТУР прикрывал позиции десантно-штурмовой бригады. Под плотным артиллерийским и миномётным огнём Евгений метким выстрелом ликвидировал три единицы легкобронированной техники противника. Уцелевшие радикалы спешно отступили, сообщает "ТВ Центр".

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