Названы имена новых героев спецоперации

Их подвиги войдут в историю

Новые примеры мужества наших военнослужащих в зоне СВО. Гвардии старший лейтенант Василий Рекун засёк вражеский беспилотник, корректировавший удары по нашим войскам, и сбил его из противодронного ружья.

Продолжая разведку, Василий вскрыл огневую позицию ВСУ, по которой незамедлительно отработала артиллерия, уничтожив пять орудий боевиков. Наступление неприятеля было сорвано.

Гвардии младший сержант Евгений Ялфимов, оператор ПТУР прикрывал позиции десантно-штурмовой бригады. Под плотным артиллерийским и миномётным огнём Евгений метким выстрелом ликвидировал три единицы легкобронированной техники противника. Уцелевшие радикалы спешно отступили, сообщает "ТВ Центр".

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