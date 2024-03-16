Ковалев: Фиксируются атаки на систему ДЭГ с серверов в США и Великобритании

Система дистанционного электронного голосования надежно защищена.

Большая часть атак на систему дистанционного электронного голосования в Москве фиксируется с серверов в США и Великобритании. Об этом сообщил руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами Вадим Ковалев.

"Если говорить по ДЭГ, то мы фиксируем атаки на нашу систему, не первый раз, единственное что могу добавить, они у нас фиксируются в том числе с использованием так называемых ботнет-сетей. Это сети условно находящиеся в России, но их можно купить из любой страны. Мы видим, что большая часть серверов, откуда атаки приходят – так мы их фиксируем – это США и Великобритания", – сказал Ковалев.

Несмотря на атаки, голосование по-прежнему идет в штатном режиме, подчеркнул Ковалев. По его словам, в Москве система дистанционного электронного голосования надежно защищена.

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