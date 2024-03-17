Как проходит голосование на Дальнем Востоке

17 марта - заключительный день выборов президента

Финишная прямая: менее шести часов остаётся до закрытия избирательных участков на Дальнем Востоке. По явке лидируют Находка, Артём и Большой Камень. Сегодня краевой избирком подвёл итоги двух дней - явка в Приморском крае составила более 58%.

Несмотря на то, что голосование идёт три дня, есть участки, которые открылись только сегодня, например, в медучреждениях. Так, свой выбор сделали сотрудники и пациенты Приморского перинатального центра. Врачи, отмечают: это очень удобно, не нужно надолго отрываться от работы. А, к мамам, которые не могут отойти от малышей, члены избиркома приходят в палату.

Жители пользуются разными формами голосования. Маломобильные избиратели и те, кто за ними ухаживают, подав заявки, смогли проголосовать на дому. Комиссии идут к людям в любую погоду, даже в снегопад, который сегодня утром накрыл Владивосток.

В Пограничном районе свой голос отдали те, кто не так давно переехал в Россию. Семьи староверов прибыли в Приморье из Бразилии по программе переселения соотечественников. Тут они занимаются сельским хозяйством, и сейчас считают своим гражданским долгом прийти на выборы.

Дни выборов совпали с масленичными гуляниями. Поэтому некоторые люди приходят голосовать в народных костюмах и даже угощают членов комиссий блинами.

В Приморье - более полутора тысяч избирательных участков. В населённых пунктах, где нет помещений для голосования, организованы специальные палатки. Они открыты от одного до трёх часов, в зависимости от количества избирателей. Жителей при этом заранее оповещают в какое время к ним приедет комиссия.

За ходом голосования следят более трёх тысяч общественных и иностранных наблюдателей. По данным краевого избиркома, нарушений не зафиксировано.

Ольга Скрипникова, «ТВ Центр»

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