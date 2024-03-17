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В Исландии началась эвакуация из-за проснувшегося вулкана

10:21
  • воскресенье
  • 17 марта 2024

Сейсмологи бьют тревогу

В Исландии снова проснулся вулкан Фаградальсфьядль. Извержение началось накануне вечером, всего через минуту после того, как сейсмологи объявили об опасности.

С находящегося рядом знаменитого геотермального курорта "Голубая лагуна" экстренно эвакуировали 700 человек. Местным жителям предписано покинуть город Гриндавик. Впрочем, большая часть уехала ещё в ноябре, когда вулкан начал проявлять активность, а прямо под городом образовались подземные реки магмы.

Сейчас трещина, которая возникла из-за извержения, протянулась примерно на три с половиной километра, сообщает "ТВ Центр".

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