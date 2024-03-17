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Россияне широко отмечают последний день Масленицы

08:54
  • воскресенье
  • 17 марта 2024

Завтра начнётся 40-дневный пост

Сегодня последний день широкой Масленицы или Прощёное воскресенье. Уже с понедельника у православных верующих наступает 40-дневный строгий пост перед Пасхой.
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А пока по всей стране проходят народные гулянья. Наиболее массовые, как и положено, в столице. Блины - основной атрибут праздника - в Москве можно было отведать даже ночью, сообщает "ТВ Центр". 

Не отстаёт и Санкт-Петербург. Эпицентром торжеств стала Петропавловская крепость. Однако старинные традиции напоминали о себе и в других частях города. Не забыли о русской забаве и в Нью-Йорке.  На Тайм-сквер отметили Масленицу с размахом, разве что чучело не сжигали. 

А вот в Подмосковье праздник шёл по всем канонам. В музее-заповеднике "Горки Ленинские" ярко простились с зимой - сожгли самое высокое в России чучело Масленицы. 17-метровую конструкцию из дерева и соломы возводили в течение трёх недель. Горела хорошо - к богатому урожаю. 

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