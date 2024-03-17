Власти Нигера выгнали из страны американских военных

И заявили о сотрудничестве с Россией

Африканское государство Нигер разрывает военное соглашение с США. Об этом сообщил представитель переходного правительства. Страну должны покинуть все американские военные и гражданский персонал находящейся там базы беспилотников, всего более тысячи человек.

Решение принято после неожиданного визита в Нигер делегации из Вашингтона. В Ниамее сочли, что зарубежные гости вели себя слишком по-хозяйски и нарушили дипломатический протокол, сообщает "ТВ Центр".

Одновременно в сообщении указывается, что Нигер намерен укреплять сотрудничество с Россией, как с надёжным международным партнёром.

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