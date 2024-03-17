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Тысячи людей в Израиле требуют провести досрочные выборы

09:33
  • воскресенье
  • 17 марта 2024

И начать переговоры с ХАМАС

Семь человек задержаны в ходе массовых протестов в Тель-Авиве, Иерусалиме и Кейсарии. Тысячи митингующих израильтян вышли на улицы с требованием к властям провести переговоры по освобождению заложников и досрочные выборы.

Люди жгли костры и били в барабаны. В Кейсарии протестующие собрались у резиденции премьера Нетаньяху, а в Тель-Авиве перекрыли движение по центральному шоссе, сообщает "ТВ Центр".

Полиция разгоняла собравшихся при помощи водомётов. По данным СМИ, сегодня Израиль через посредников возобновит переговоры с ХАМАС.

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