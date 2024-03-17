Собянин: В Подмосковье сбиты четыре беспилотника

Никто не пострадал

Этой ночью в трёх районах Подмосковья силами ПВО были сбиты четыре летящих к столице беспилотника. Об этом в своих соцсетях сообщил мэр Сергей Собянин. Пострадавших и повреждений нет.

Позже эту информацию подтвердили в Минобороны. Там уточнили, что всего за ночь в восьми российских регионах были сбиты 35 БПЛА.

После начала спецоперации по защите граждан Донбасса украинские военные начали обстрелы приграничных территорий Курской, Белгородской и Брянской областей России. Есть погибшие и раненые. Также Украина неоднократно пыталась атаковать военные объекты в Крыму и бить беспилотниками по московскому региону.

Минобороны России предупреждало киевские власти о том, что в случае продолжения атак на российские регионы могут быть нанесены удары по центрам принятия решений на Украине. В мае-июне 2023 года Россия нанесла несколько таких ударов, поразив, в частности здание Главного управления разведки в Киеве.

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