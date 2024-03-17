МГИК: В Москве на выборах уже проголосовали более 4,3 миллиона человек

Москвичи активно принимают участие в выборах

На выборах президента в Москве отдали свой голос более 4,3 миллиона избирателей. Об этом сообщила глава Мосгоризбиркома Ольга Кириллова. Она отметила, что москвичи показывают большую активность.

Накануне сообщалось, что больше половины избирателей в Москве выбрали электронное голосование.

С 15 по 17 марта в России проходят выборы президента. Проголосовать онлайн на портале mos.ru можно до 20 часов 17 марта. При дистанционном голосовании избиратели принимают участие в розыгрышах акции #ВыбираемВместе2024 программы "Миллион призов".

На главный пост в России претендуют самовыдвиженец Владимир Путин, кандидат от КПРФ Николай Харитонов, глава ЛДПР Леонид Слуцкий и руководитель исполкома партии "Новые люди" Владислав Даванков.

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