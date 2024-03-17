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МГИК: В Москве на выборах уже проголосовали более 4,3 миллиона человек

09:04
  • воскресенье
  • 17 марта 2024

Москвичи активно принимают участие в выборах

На выборах президента в Москве отдали свой голос более 4,3 миллиона избирателей. Об этом сообщила глава Мосгоризбиркома Ольга Кириллова. Она отметила, что москвичи показывают большую активность.

Стартовал третий день выборов президента России
Более половины избирателей проголосовало на выборах президента России

Накануне сообщалось, что больше половины избирателей в Москве выбрали электронное голосование.

С 15 по 17 марта в России проходят выборы президента. Проголосовать онлайн на портале mos.ru можно до 20 часов 17 марта. При дистанционном голосовании избиратели принимают участие в розыгрышах акции #ВыбираемВместе2024 программы "Миллион призов".

На главный пост в России претендуют самовыдвиженец Владимир Путин, кандидат от КПРФ Николай Харитонов, глава ЛДПР Леонид Слуцкий и руководитель исполкома партии "Новые люди" Владислав Даванков.

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