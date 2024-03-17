Явка на выборах президента России превысила 60%

Россияне демонстрируют высокую активность

Общая явка на выборах президента России, включая электронное голосование, составила 61,37%. Об этом сообщила глава Центризбиркома Элла Памфилова. Она привела данные по состоянию на 10 часов утра.

Явка избирателей, решивших проголосовать дистанционно, составила 90% из числа тех, кто зарегистрировался на портале Госуслуг.

С 15 по 17 марта в России проходят выборы президента. Проголосовать онлайн на портале mos.ru можно до 20 часов 17 марта. При дистанционном голосовании избиратели принимают участие в розыгрышах акции #ВыбираемВместе2024 программы "Миллион призов".

На главный пост в России претендуют самовыдвиженец Владимир Путин, кандидат от КПРФ Николай Харитонов, глава ЛДПР Леонид Слуцкий и руководитель исполкома партии "Новые люди" Владислав Даванков.

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