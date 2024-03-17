Собянин сообщил о предотвращении новой атаки БПЛА на Москву

Дрон сбит в Домодедовском городском округе

Силами ПВО Минобороны в городском округе Домодедово отражена атака беспилотника, летевшего на Москву. Об этом на своей странице "ВКонтакте" сообщил Сергей Собянин.

Мэр отметил, что на месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет.

Ранее Собянин сообщил о ночной атаке БПЛА на Москву. Военные сбили четыре беспилотника в Подмосковье. Всего за минувшую ночь, по данным Минобороны, в восьми российских регионах уничтожено 35 дронов.

После начала спецоперации по защите граждан Донбасса украинские военные начали обстрелы приграничных территорий Курской, Белгородской и Брянской областей России. Есть погибшие и раненые. Также Украина неоднократно пыталась атаковать военные объекты в Крыму и бить беспилотниками по московскому региону.

Минобороны России предупреждало киевские власти о том, что в случае продолжения атак на российские регионы могут быть нанесены удары по центрам принятия решений на Украине. В мае-июне 2023 года Россия нанесла несколько таких ударов, поразив, в частности здание Главного управления разведки в Киеве.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"