Как проходит третий день выборов президента России

Нарушений не выявлено
В России сегодня завершаются выборы президента. Впервые на голосование отводилось три дня. Граждане выражают свою позицию не только на участках. В 29 регионах можно заполнить бюллетень онлайн.
В первый раз в выборах главы государства участвуют жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей. И именно в новых регионах отмечают очень высокую явку.
Также активно идут голосовать наши сограждане за рубежом. Первые результаты выборов ожидаются после девяти вечера, когда закроются избирательные участки по всей стране.
Данные о ходе голосования в регионах оперативно получают в ЦИКе. Всю информацию и видео с камер наблюдения на участках в режиме реального времени отображают на мультимедийных экранах.
Подобности третьего дня голосования сообщает Лилия Акиньшина (смотрите видео).Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"