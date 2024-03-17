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Как проходит третий день выборов президента России

12:07
  • воскресенье
  • 17 марта 2024

Нарушений не выявлено

В России сегодня завершаются выборы президента. Впервые на голосование отводилось три дня. Граждане выражают свою позицию не только на участках. В 29 регионах можно заполнить бюллетень онлайн.

Явка на выборах президента России превысила 60%
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В первый раз в выборах главы государства участвуют жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей. И именно в новых регионах отмечают очень высокую явку.

Также активно идут голосовать наши сограждане за рубежом. Первые результаты выборов ожидаются после девяти вечера, когда закроются избирательные участки по всей стране.

Данные о ходе голосования в регионах оперативно получают в ЦИКе. Всю информацию и видео с камер наблюдения на участках в режиме реального времени отображают на мультимедийных экранах.

Подобности третьего дня голосования сообщает Лилия Акиньшина (смотрите видео).

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