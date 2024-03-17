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Шойгу провёл совещание в командном пункте Черноморского флота

12:24
  • воскресенье
  • 17 марта 2024

Министр дал указание оснастить корабли дополнительной защитой

Сергей Шойгу провёл совещание с командованием Черноморского флота. В штабе министр обороны и офицеры обсудили текущую обстановку в зоне ответственности боевых кораблей, выполнение ими оперативных задач и действия противника.

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Особое внимание Шойгу уделил проведению постоянных антитеррористических тренировок, в первую очередь, на случай нападений безэкипажных катеров и воздушных налётов. Для этого, Шойгу поручил установить на корабли необходимое дополнительное вооружение.

Кроме того, министр поручил усилить и тренировки по борьбе за живучесть кораблей и обеспечению защиты инфраструктуры в зоне ответственности флота, сообщает "ТВ Центр".

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