Шойгу провёл совещание в командном пункте Черноморского флота

Министр дал указание оснастить корабли дополнительной защитой

Сергей Шойгу провёл совещание с командованием Черноморского флота. В штабе министр обороны и офицеры обсудили текущую обстановку в зоне ответственности боевых кораблей, выполнение ими оперативных задач и действия противника.

Особое внимание Шойгу уделил проведению постоянных антитеррористических тренировок, в первую очередь, на случай нападений безэкипажных катеров и воздушных налётов. Для этого, Шойгу поручил установить на корабли необходимое дополнительное вооружение.

Кроме того, министр поручил усилить и тренировки по борьбе за живучесть кораблей и обеспечению защиты инфраструктуры в зоне ответственности флота, сообщает "ТВ Центр".

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